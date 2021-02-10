يونايتد يهزم وست هام بشق الأنفس ويتاهل لربع نهائي كأس الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

احتاج فريق مانشستر يونايتد لوقت إضافي من أجل الفوز على ضيفه وست هام يونايتد 1 /صفر والتأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء الثلاثاء.

على الجانب الأخر فجّر فريق بورنموث مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه بيرنلي من الدور الخامس بالفوز عليه 2 /صفر.

وعلى ملعب أولد ترافورد انتهى الوقت الأصلي من مباراة مانشستر يونايتد ووست هام بالتعادل السلبي.

وتفوق مانشستر على ضيفه في الوقت الإضافي بهدف سجله الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 98.

من ناحية أخرى، حصد بورنموث المنافس بدوري البطولة الإنجليزية بطاقة التأهل لدور الثمانية لمسابقة الكأس على حساب بيرنلي المنافس بالدوري الممتاز.

وتقدم سام سوريدج بهدف لبورنموث في الدقيقة 21 وأضاف جونيور ستانيسلاس الهدف الثاني من ضربة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.