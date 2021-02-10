مولودية الجزائر: ديانج مُربح للأهلي.. ولا نستبعد الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عبد الناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر الجزائري، أن فريقه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهته ضد الزمالك التي تقام يوم الجمعة القادم، بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار ألماس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن القرعة كانت قاسية على فريقه بتواجده إلى جانب الزمالك، الترجي التونسي وتوينجيت السنغالي في مجموعة واحدة.

وقال ألماس: "حظوظ كل فرق المجموعة متساوية، حتى الفريق السنغالي رغم كونه حديث العهد لكنه أقصى فريق عريق مثل الرجاء المغربي وهو دليل على قوته".

وأكمل: "القرعة كانت قاسية علينا بالتأكيد، عندما نقع مع الزمالك والترجي فإن المجموعة صعبة، ولكننا سندافع عن حظوظنا بالتأكيد قدر ما نستطيع".

وأضاف: "ظروف الكرة الجزائرية تختلف كثيرًا عن مصر وتونس والجزائر، تنظيم البطولة في السنوات الماضية جعل هناك صعوبة كبيرة على أنديتنا لتحقيق البطولات القارية".

وأردف: "الزمالك غني عن التعريف، يكفي أنه وصل إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية، لديه فريق قوي ويلعب كرة قدم جميلة، أتمنى أن يتأهل فريقين عربيين من المجموعة وأن نكون من بينهما".

وأوضح: "الفوز على الزمالك غير مستبعد بالتأكيد، لكننا نريد تحقيق نتيجة إيجابية وهي شبه بطولة بالنسبة لنا، نريد العودة للجزائر بنقاط من لقاء الزمالك".

واختتم: "أليو ديانج صفقة مربحة للأهلي، قررنا الاستغناء عنه وتركه يرحل إلى مصر لأسباب مالية، وأظن أنه صفقة رائعة بالنسبة لهم".