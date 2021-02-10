خاص.. منتخب عالمي يواجه مصر احتفالا بمئوية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام منتخب عالمي احتفالا بمئوية اتحاد الكرة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: "نتفاوض مع منتخب عالمي لمواجهة منتخب مصر في المئوية، وعلى رأس هذه المنتخبات المرشحة البرازيل والأرجنتين".

وأضاف المصدر: "هناك شركات تسويق تقوم بعرض منتخبات أخرى، ولن يتم التعامل سوى مع اتحادات تلك البلدان مباشرةً".

يُذكر أن مصر ستحتفل في نهاية السنة الجارية بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الكرة.