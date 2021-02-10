لاعب البرازيل السابق: الأهلي لديه فرصة ضد بالميراس.. وتفاجئت بما حدث ضد بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جورجينيو كامبوس لاعب منتخب البرازيل ونادي بايرن ميونخ الألماني السابق، أنه تفاجأ بما قدمه النادي الأهلي في مواجهته ضد البافاري في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.

وأشار جورجينيو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى صعوبة توقع نتيجة مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي غدًا، الخميس، في لقاء تحديد الفائز بالمركز الثالث في المونديال.

وقال جورجينيو: "مباراة الأهلي وبايرن كانت مفاجئة لي، الفريق الألماني كان بإمكانه إنهاء المباراة منذ بدايتها عن طريق التمريرات السريعة والوصول بالقوة والسرعات للمرمى، لكن ممثل أفريقيا استطاع أن يفهم ذلك وأغلق كافة المساحات، ولو كان يمتلك لاعبين أكثر قوة في الخط الهجومي لكان حقق نتيجة أفضل".

وأكمل: "إذا قام الأهلي بفتح اللعب والمساحات أمام بايرن ميونخ كانت النتيجة ستصبح أكثر، الفارق الفني بين الفريقين معروف للجميع، ورغم ذلك حاول الحفاظ على الكرة قدر الإمكان وهو ما يكرهه الفريق البافاري".

وأضاف: "الأهلي لعب بشكل جيد للتقليل من نقاط قوة بايرن وأداءه تحسن في الشوط الثاني، الفريق كان بإمكانه خلق فرص إذا لعب بسرعة أكبر وكان تركيزه أكثر على الهجمات المرتدة، وأظن لديه فرص أكبر أمام بالميراس".

وأردف: "لا استطيع توقع ما سيحدث في لقاء الأهلي وبالميراس، الجميع توقع فوز بايرن ميونيخ بأربعة أو خمسة أهداف ولكن ذلك لم يحدث، الفريق البرازيلي يمتلك لاعبين مميزين ولكن كل شيء قد يحدث خلال المباراة".

واختتم: "لويز أدريانو لاعب هام جدًا في بالميراس ولكنه لم يؤدي بشكل جيد في اللقاء الماضي ضد تيجريس، هناك كذلك اللاعب روي هو سريع للغاية ويمتلك كرات عرضية مميزة ومهاري للغاية".