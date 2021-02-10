وكيلهما: إنبي أوقف انتقال كريم فؤاد للأهلي.. ولا جديد بشأن عبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جون إدوارد وكيل كريم فؤاد لاعب إنبي وعبدالله جمعة لاعب الزمالك، أن انضمام فؤاد للنادي الأهلي غير مؤكد، مشيراً إلى أنه لا يوجد جديد بشأن تجديد تعاقد لاعب القلعة البيضاء.

وقال إدوارد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كريم فؤاد سيكون الجوكر القادم في كرة القدم، والأهلي اتفق بنسبة 99% لانتقاله في يناير الماضي، ولكن حلمي طولان مدرب إنبي أكد احتياجه للاعب في صفوف الفريق".

وأضاف: "كريم فؤاد سيتواجد حتى نهاية العام الحالي، وهو على رادار أندية كبيرة في أوروبا، وإنبي لديه الرغبة في بقاء اللاعب ولديه بند بشراء اللاعب في نهاية الإعارة، والأمر سيعود في النهاية لنادي النجوم، واللاعب لديه رغبة كبيرة للعب في الأهلي".

وعن وضع عبد الله جمعة من تجديد عقده مع الزمالك، قال وكيله: "عبد الله جمعة اجتمع مع رئيس النادي على هامش التدريب لمدة ربع ساعة، واجتمع مع عبد الحليم علي واجتمعت مع أشرف قاسم، والنادي لديه الرغبة في استمرار عبدالله وهو يريد البقاء".

واختتم وكيل اللاعبان تصريحاته: "لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد جديد بشأن تجديد عقد عبد الله جمعة، ومتبقي له عام بعد نهاية الموسم الحالي".