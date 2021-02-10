وكيلهما: أجايي جاهز بنسبة 100٪؜.. ومحمد شريف قرر البقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جون إدوارد وكيل جونيور أجايي ومحمد شريف لاعبا الأهلي، أن اللاعب النيجيري جاهز بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الأخير فضل البقاء في نادي القلعة الحمراء.

وقال إدوارد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "جونيور أجايي مر بفترة صعبة بسبب إصابته الدقيقة في أنكل القدم، وشخصت في البداية أنه يحتاج إلى عملية، والأهلي برئاسة محمود الخطيب قدم لنا المساعدة في علاج اللاعب إذا احتاج للسفر إلى الخارج".

وأضاف: "اللاعب قام بالتأهيل لمدة 3 أسابيع إلى شهر للابتعاد عن إجراء العملية التي قد تكون قاتلة بالنسبة له وقد تبعده لمدة عام على حد قول 3 أطباء تم الأخذ باستشارتهم، والحمد لله أنه عاد وهو جاهز بنسبة 100%، ولا يوجد أي عروض عن رحيله".

وعن محمد شريف، قال وكيله: "محمد شريف كان لديه عروض كثيرة قبل التجديد مع الأهلي، وكان لديه عروض من داخل وخارج مصر في أوروبا وأندية خليجية".

واختتم وكيل أجايي وشريف: "لكن شريف فضل البقاء في الأهلي، وجميع اللاعبين يريدون اللعب في أرض الملعب، ولم يتم القسوة عليه ولكن تم القسوة على والتر بواليا، وعلى محمد شريف أن يقدم أفضل ما لديه عندما يلعب".