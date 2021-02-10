ريال مدريد يواصل انتصاراته بتجاوز خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قلص فريق ريال مدريد فارق النقاط الذي يفصله عن اتلتيكو مدريد المتصدر إلى خمس نقاط فقط وابتعد بالوصافة مؤقتاً مع برشلونة بفضل فوزه على ضيفه خيتافي 2 /صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف اتلتيكو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.

ويحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 21 مباراة ويحل اشبيلية في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وبعدها بست دقائق فقط أضاف الفرنسي الأخر فيرلاند ميندي الهدف الثاني.

وسجل النادي الملكي فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.