وكيله: معلول لم يهرب أمام بايرن.. ويغيب عن مباراة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جون إدوارد وكيل علي معلول لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب التونسي لم يهرب من مباراة بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أنه سيغيب عن مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وخرج علي معلول في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول أمام بايرن ميونيخ ليحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وقال إدوارد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "الأشعة التي خضع لها معلول أثبتت إصابته بشد في العضلية الخلفية ويحتاج للراحة لمدة 10 إلى 15 يوم".

وأضاف: "علي معلول قدم كثيراً للنادي الأهلي، وعلي معلول عمره ما هرب من مباراة ولا يحق لأحد أن يتهمه بالهروب أمام بايرن ميونيخ".

وأكمل وكيله: "معلول لعب العديد من المباريات أمام لاعبين كبار مثل محمد صلاح وساديو ماني، وعلي معلول شخص قوي ويعرف كيف يبعد نفسه عن الضغوط".

واختتم وكيل معلول: "الأهلي يعلم الوقت المناسب للرد على هذه الاتهامات التي توجه للاعبيه، ولكن هناك أشياء لا يمكن التأخير فيها، ومعلول سيبدأ التأهيل للتعافي من إصابته بداية من غدا الأربعاء".