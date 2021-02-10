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ريال مدريد يذلل الفارق مع أتلتيكو بثنائية في شباك خيتافي

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المنامة - ياسر ابراهيم - ذلّل الفارق مع جاره أتلتيكو بعدما تجاوز ضيفه خيتافي بفضل ثنائية فرنسية بصم عليها كل من بنزيمة ومندي.
 
ونجح ريال مدريد في اقتناص فوزه الثاني توالياً وهذه المرة على حساب خيتافي 2-0 يوم الثلاثاء ضمن في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول لمسابقة .
 
ودوّن الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الأول بضربة رأس (60) بعد كرة وصلته من البرازيلي فينيسيوس جونيور منهياً صيام الشباك الذي استمر لساعة كاملة.
 
وعاد فلوران مندي بعد ست دقائق فقط ليؤكد فوز ريال مدريد مستثمراً عرضية البرازيلي الآخر مارسيلو.
 
وصار رصيد ريال مدريد 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراتين أقل.
 
وهذا الفوز الثاني لريال مدريد توالياً بعدما تجاوز مضيفه هويسكا السبت الفائت 2-1 كما أنّه الانتصار الثالث في آخر أربع مباريات في الليغا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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