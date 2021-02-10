يوفنتوس يقصي إنتر ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

المنامة - ياسر ابراهيم -

فرض يوفنتوس التعادل السلبي على ضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.



وتأهل يوفنتوس لنهائي الكأس بفضل فوزه في مباراة الذهاب على ملعب الإنتر بسان سيرو، بنتيجة (2-1)، ليواجه الفائز من مباراة أتالانتا ونابولي.



ومرت الدقائق العشر هادئة من الطرفين وغابت الفرص على المرمى تمامًا، وفي تحرك من لاعبي الإنتر داخل المنطقة سقط لاوتارو وطالب فريقه باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب لعدم وجود أي مخالفة ضده.



حكيمي استلم تمريرة ممتازة من لوكاكو وانطلق بالكرة من بعد منتصف الملعب وتوغل باتجاه المنطقة ليسقط على حدود المنطقة، بعد عرقلته من ساندرو ظهير يوفنتوس الأيسر، ليحرمه من الدخول للمنطقة ومحاولة تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 25.



في الركلة الحرة، نفذها إريكسن داخل المنطقة، ارتقى لوكاكو وقابلها بلمسة مرت بجوار القائم الأيمن لبوفون حارس اليوفي، في أول فرصة بالمباراة.



وتفنن لاعبو الإنتر في إهدار الفرص، وسنحت فرصة خطرة أخرى بالدقيقة 29، بعد تسديدة إريكسن ارتدت من الدفاع لتجد لاوتارو الذي فشل في تسديد الكرة بالشباك الخالية تمامًا.



واستمر طوفان إنتر الهجومي لعدة دقائق، وأطلق بروزوفيتش تسديدة عابرة للقارات وصلت سهلة لأحضان الحارس بوفون في منتصف المرمى.



أول فرصة ليوفنتوس جاءت بالدقيقة 43، بعدما استلم كرة داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى باتجاه المرمى، أبعدها الحارس هاندانوفيتش بقدميه إلى ركنية.



كاد حكيمي أن يسجل الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، بعدما استلم تمريرة باريلا داخل المنطقة من جهة اليمين، ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى تمر فوق العارضة.



وتألق هاندانوفيتش وحرم رونالدو من فرصة تسجيل أول أهداف اللقاء، بعدما توغل كريستيانو بالكرة في الدقيقة 64، وأطلق تسديدة قوية باتجاه المرمى تمكن الحارس من إبعادها عن مرماه.



وواصل رونالدو محاولاته على المرمى، ومر ببراعة من سكرينيار وباريلا ثنائي النيراتزوري، ليطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة تألق هاندانوفيتش وأبعدها عن مرماه ببراعة بالدقيقة 70.

ساندرو كاد أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه، بعدما أطلق سينسي تسديدة قوية من خارج المنطقة باتجاه المرمى، أبعدها ساندرو برأسية كادت أن تغالط الحارس وتمر بجوار القائم الأيمن لبوفون.



وأهدر حكيمي فرصة محققة بالدقيقة 81، بعدما وصلته الكرة بالناحية اليمنى ليتوغل داخل المنطقة ويطلق قذيفة باتجاه المرمى لتضرب الشباك الخارجية لمرمى بوفون.





المصدر: موقع كورة