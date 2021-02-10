الامارات | «بنجاش» يواجه «مهرة» في افتتاح كأس إيفزا للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «بنجاش» يواجه «مهرة» في افتتاح كأس إيفزا للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات النسخة 12 من بطولة كأس إيفزا الذهبية 2021 للبولو، يوم الأحد المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى 5 مارس المقبل. جاء هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل البطولة، وشهد إجراء مراسم قرعة البطولة، التي أسفرت عن وقوع فريق بنجاش في مواجهة فريق إيفزا مهرة في افتتاح البطولة، كما يلتقي فريقا الحبتور وغنتوت.

من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية في المؤتمر الصحافي، أنه يأمل أن يرفع مستوى الهانديكاب، العام المقبل، إلى 20 أو 22 جولاً.

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