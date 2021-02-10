الامارات | تأجيل دورة الألعاب العربية المقررة في بغداد 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دورة الألعاب العربية المقررة في بغداد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماع الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الذي عقد أول من أمس عن بعد، حيث مثّل اللجنة الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون المالية والإدارية، المهندسة عزة بنت سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجنة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي.

وقال بيان صحافي: «اعتمدت، خلال الاجتماع، تسمية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نائباً لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، كما تقرر تأجيل دورة الألعاب العربية، المقررة إقامتها في بغداد 2021، بسبب جائحة كورونا (كوفيد–19)، على أن يتم إرسال تعميم إلى كل الدول الأعضاء لما يرغب في أن يكون البلد البديل، في حال تعذرت استضافة بغداد للدورة».

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