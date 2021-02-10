الامارات | «ميرال» ترعى 3 بطولات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال» ترعى 3 بطولات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاق شراكة مع شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، لتقديم الرعاية والدعم لثلاث فعاليات رياضية عالمية، تستضيفها أبوظبي في 2021. وقال بيان صحافي: «تنص بنود اتفاق الشراكة على تقديم (ميرال) الرعاية والدعم للنسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وبطولة العالم للسباحة فينا(25 متراً)».

قام بتوقيع اتفاق الشراكة في مقر «ميرال»، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» محمد الزعابي.

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