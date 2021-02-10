الامارات | سان جرمان يفتقد دي ماريا في لقاء برشلونة بأبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يفتقد دي ماريا في لقاء برشلونة بأبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، غياب مواطنه أنخل دي ماريا عن المباراة المهمة ضد برشلونة، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بسبب إصابة في فخذه.

وأوضح المدرب، أمس، أن الجناح الأرجنتيني يعاني تمزقاً عضلياً في فخذه الأيمن، تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا (صفر-2)، الأحد، في الدوري. وفي مؤتمر صحافي، عشية مواجهة المضيف كاين من الدرجة الثانية في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، قال بوكيتينو: «أنخل لاعب مهم بالنسبة لنا، لكنْ لدينا فريق كبير، مع لاعبين يمكنهم الفوز بالمباريات، وهذا هو هدفنا».

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