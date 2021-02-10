الامارات | كيدي: 3 مباريات حاسمة تنتظر شباب الأهلي لتعزيز صدارة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن كيدي: 3 مباريات حاسمة تنتظر شباب الأهلي لتعزيز صدارة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق شباب الأهلي لكرة قدم الصالات، اليوم، ضيفاً على البطائح ضمن منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري، وسيلعب في الجولة نفسها مليحة مع الشارقة، ودبا الحصن مع خورفكان.

وتتميز مباراة شباب الأهلي والبطائح بأنها ستكشف عن أهم ملامح الفرق المتأهلة لدور خروج المغلوب (البلاي أوف)، ويتصدر شباب الاهلي الترتيب بعد الجولة 15 برصيد 38 نقطة، بينما يبلغ رصيد البطائح الثالث 32 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

من جهته، قال إداري فريق شباب الأهلي عبدالله كيدي، لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا ثلاث مباريات مصيرية سنلعبها خلال 10 أيام تقريباً أمام البطائح والشارقة المنتسب الباحث عن التأهل والوصيف النصر، وستحدد هذه المباريات ملامح ومركز الفريق في دور المجموعات لخروج المغلوب، وستكون مواجهة اليوم صعبة للغاية كونها تأتي أمام حامل اللقب وتقام بملعبه ونقاطها تعد ثمينة لضمان المركز الأول أو الثاني، إذ يحتاج الفريق إلى ثلاث نقاط لضمان الصدارة أو الوصافة تمهيداً للمرحلة المقبلة».

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