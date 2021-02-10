الامارات | حمدة القبيسي تسجل الفوز الثاني في «فورمولا4»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة القبيسي تسجل الفوز الثاني في «فورمولا4» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت حمدة القبيسي فوزها الثاني لموسم 2021 في بطولة فورمولا 4 الإمارات، خلال الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس، التي أقيمت بحلبة مرسى ياس.

وقال بيان صحافي: «شهد مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منافسات ندية، خاضها المتنافسون، من ضمنهم كلٌّ من الشقيقتين الإماراتيتين: آمنة القبيسي التي تنافس في بطولة فورمولا3 آسيا، وحمدة القبيسي التي تشارك في منافسات بطولة فورمولا4 الإمارات». وفي السباق الثالث، حققت حمدة القبيسي، على متن سيارتها التابعة لفريق أبوظبي للسباقات من بريما، الفوز بزمن قدره 25 دقيقة و42 ثانية و23 جزءاً من الثانية.

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