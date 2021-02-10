الامارات | المرزوقي يهدي «المغاوير» كأس القدرة في «بوذيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي يهدي «المغاوير» كأس القدرة في «بوذيب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة، بمشاركة 53 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقال بيان صحافي إن الفارس عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «راس الباترون سي سي اي» أهدى «إسطبلات المغاوير» المركز الأول للسباق الدولي (نجمتان) لمسافة 120 كيلومتراً.

ونالت المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «كامرون» لـ«إسطبلات دباوي»، وحصدت الفارسة لايا سوريا على صهوة «نورها» من «إسطبلات سيف إبراهيم الشامسي» المركز الأول، في سباق الملكية الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، وحلّ الفارس إبراهيم الحمادي على صهوة «سيدار ريدج» من «إسطبلات ماس» ثانياً.

توج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد الريسي، والمدير التنفيذي للاتحاد، أحمد السويدي، ومدير نادي أبوظبي للفروسية، كيم اليوت.

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