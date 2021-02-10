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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تايسون

ذكرت إذاعة «أكيو تيسكا» البرازيلية، أن اللاعب البرازيلي تايسون فريدا رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرة إلى أن لاعب شاختار الأوكراني يرغب في العودة إلى البرازيل عقب نهاية عقده في يونيو المقبل مع فريقه الحالي.

انتخابات

اتخذ اتحاد لعبة فردية قراراً بتمديد فترة الولاية الحالية لأعضاء مجلس إدارته، مستعيناً بقوانين انتخابات الاتحادات التي تنص على تزامن الدورة الانتخابية التي تستمر أربع سنوات مع تاريخ إقامة الألعاب الأولمبية، مع العلم أن الاتحاد المعني ليس لديه أيٌّ من اللاعبين المتأهلين للأولمبياد.

انتقاد

انتقد مراقبون ما وصفوه بالأسلوب الذي يتعامل به المسؤول الإداري في اتحاد لعبة جماعية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، بمنعهم من التعامل المباشر مع وسائل الإعلام.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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