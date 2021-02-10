شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: كريم فؤاد مطلوب في فرنسا..واللاعب يتمسك بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لنادي إنبي، سوف يصبح أح أهم لاعبي الكرة المصرية، مستقبلا.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«كريم فؤاد معار لنادي انبي حتى نهاية الموسم، وكان قريبا من الانضمام للأهلي في يناير الماضي، ولكن تعثرت الصفقة في اللحظات الأخيرة، بسبب تمسك انبي باللاعب».

وأكمل:«كريم فؤاد تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية، وبخاصة في فرنسا، وفي نهاية الموسم سيتحدد مصير اللاعب

وواصل:«كريم فؤاد يرغب بشكل كبير في التواجد بالأهلي، لكن انضمامه للفريق الأحمر، غير مؤكد وانبي يرغب في تنفيذ بند الشراء في عقده مع اللاعب».