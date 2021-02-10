شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..علي معلول يغيب عن مباراة الأهلي وبالميراس والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي تأكد غيابه عن مباراة بالميراس البرازيلي، التي ستقام أمس الإثنين.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن علي معلول، أجرى أشعة على العضلة الخلفية، وأظهرت إصابته بشد من الدرجة الأولى بسبب اجهاد اللاعب خلال الفترة الماضية، وسيحتاج من 10 إلى 15 يوم، راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يبدأ بعدها تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأكد جون ادوارد، إن علي معلول أبدي انزعاجا شديدا من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق محمد عمارة، والتي وضفها خلاله بالأراجوز، مؤكدا إن النجم التونسي مصدوم من هذه الإساءة.

وأوضح جون ادوارد، إن علي معلول قدم تاريخا كبيرا مع الأهلي، ولايحق لأحد، اتهامه بالهروب واسم علي معلول قد يكون سببا في شهرة من يتحدثون عن هروبة امام بايرن ميونخ.

وأتم : "علي معلول صاحب شخصية قوية ولن يتأثر بهذه الحملات التي غرضها تدمير الفريق".