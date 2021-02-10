شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: علي معلول مصدوم من وصفه بالأراجوز واتهامه بالهروب أمام البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي على معلول، نجم النادي الأهلي مصدم من وصفه بالأراجوز واتهامه بالهروب أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، على معلول أبدي انزعاجا شديدا من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق محمد عمارة، والتي وضفها خلاله بالأراجوز، مؤكدا إن النجم التونسي مصدوم من هذه الإساءة.

وأوضح جون ادوارد، إن على معلول قدم تاريخا كبيرا مع الأهلي، ولايحق لأحد، اتهامه بالهروب واسم على معلول قد يكون سببا في شهرة من يتحدثون عن هروبة امام بايرن ميونخ.

وأكمل: «علي معلول صاحب شخصية قوية ولن يتأثر بهذه الحملات التي غرضها تدمير الفريق».