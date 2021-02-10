شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب : إصابة آجاي كادت أن تنهي مشواره الكروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن الإصابة التي تعرض لها النيجيري جونيور آجاي، كادت أن تنهي مشواره الكروي.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «أحد الأطباء حذر بنهاية مستقبل آجاى في الملاعب، حال اجراءه عملية جراحية طبية بعد اصابته الأخيرة».

وتابع :«محمود الخطيب ومسئولي الأهلي، عرضوا كل الحلول الطبية لجونيور أجاى فور إصابته، واللاعب حاليا بات جاهزا للمشاركة بالمباريات».

وأتم :«الأهلي لم يتحدث معنا مطلقا حول رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة».