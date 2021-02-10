شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهرب من فخ خيتافي ويتفوق عليه بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الثنائي الفرنسي كريم بنزيمه وفيرلان ميندي، ريال مدريد إلى تحقيق انتصار مهم، على ضيفه خيتافي بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بالليجا.

ويدين الريال بالفضل لبنزيما وميندي بهذا الفوز، حيث سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين (60 و66)، ليرفع الملكي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الـ13.