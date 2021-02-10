شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت قنوات بي إن سبورتس beIN Sports إذاعة مباراة الأهلي ضد بالميراس على قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD

حيث إنها المرة الثالثة التي تذيع فيها القناة مباراة النادي الأهلي على قناتها المفتوحة في بطولة كأس العالم للأندية بالإضافة إلى إذاعتها على قنواتها المشفرة بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت11وفيما يلي تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي:

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل الترميز 27500

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل استقطاب الموجة أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3

معدّل تردد الموجة 8PSK