شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت قنوات بي إن سبورتس beIN Sports إذاعة مباراة الأهلي ضد بالميراس على قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD
حيث إنها المرة الثالثة التي تذيع فيها القناة مباراة النادي الأهلي على قناتها المفتوحة في بطولة كأس العالم للأندية بالإضافة إلى إذاعتها على قنواتها المشفرة بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت11وفيما يلي تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي:
- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات
ميجا هرتز) 11054
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1
التردد (ميجا هرتز) 11566
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
- تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات التردد (ميجا هرتز) 11054
معدّل الترميز 27500
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل استقطاب الموجة أفقي
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
معدّل تردد الموجة 8PSK
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الوضع في مصر
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اصابات
170,207
-
تعافي
132,698
-
وفيات
9,699