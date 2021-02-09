شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل لوريان وفالنسيان لثمن نهائي كأس فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريقا لوريان وفالنسان، إلى ثمن نهائي كأس فرنسا، مساء الثلاثاء، على حساب كل من باريس إف سي وريمس، على الترتيب، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة. وعلى ملعبه إيف آلينما لو موستوار، تلقى لوريان الهدف الأول في شباكه من باريس إف سي سجله له مصطفى نامي، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين حملا توقيع يواني ويسا (72) من ركلة جزاء وإيجوبوروا موفي (83).

وفي المباراة الأخرى، التي أقيمت بملعب أوجوست دولون، تغلب فالنسيان على ريمس (3-4)، حيث جاءت رباعية الضيوف عبر بابتيست جيوم (21) و(56) وكيفن كابرال (64) و(81)، بينما أحرز كاي زيرهويس (30) وبولاي ديا (84) و(90) ثلاثية ريمس. بالتالي يصبح لوريان وفالنسيان أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس فرنسا التي تستمر منافسات دور الـ32 منها حتى الخميس.