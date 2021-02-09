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كومان يعلن قائمة برشلونة أمام إشبيلية في الكأس

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية المقرر لها، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وضمت القائمة كلًا من: تير شتيجن - بوسكيتس - جريزمان - - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - موريبا - كولادو - كونراد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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