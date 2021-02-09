شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي: تتويج البايرن بلقب كأس العالم سيكتب مسيرة تاريخية للبافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبرت ليفاندوفسكي إن سعي بايرن ميونيخ لإحراز لقب كأس العالم للأندية، الذي سيكون السادس للفريق البافاري في أقل من 9 أشهر - سيتوج مسيرة تاريخية للنادي الألماني العملاق.

وأضاف ليفاندوفسكي: النهائي القادم لنا معناه أنه بوسعنا الفوز بسادس لقب، هذا يعني الكثير في تاريخ كرة القدم. وأضاف: يمكننا اللعب بطريقة أفضل مما فعلنا في قبل النهائي. الجزء الأهم هو القادم ونرغب في الفوز بكل مباراة والفوز بهذا اللقب أيضا.

ويلتقي بايرن مع تيجريس المكسيكي في النهائي، بعد غد الخميس، عقب لقاء الأهلي المصري بطل إفريقيا مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. وسجل ليفاندوفسكي الهدفين في فوز بايرن (2-0) على الأهلي أمس الإثنين، كما أحرز 24 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم.