شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كأس العالم للأندية بطولة ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وسفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالنجاح التنظيمي المميز لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر حاليًا، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا.

وشدد على أن مونديال الأندية بروفة مهمة على طريق الإعداد لاستضافة مونديال 2022، الذي سيقام للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

واعتبر وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، خلال حديثه المفتوح مع وسائل الإعلام المحلية عبر تقنية التواصل المرئي، أن مونديال الأندية بمثابة بطولة ترفيهية وتكريمية للأندية الأبطال في قاراتها، رافضًا فكرة إقامة البطولة من 24 فريقا، خاصة أن الأجندة الدولية مزدحمة ولن تسمح بإقامة بطولة بهذا الحجم.