شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر يدافع عن مدرب بروسيا دورتموند السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري السابق، عن مواطنه لوسيان فافر، مؤكدًا أن الأخير عومل بطريقة قاسية داخل بوروسيا دورتموند.

وأقيل فافر من تدريب أسود الفيستيفال في ديسمبر الماضي، ليتولى الألماني إيدين تيريزيتش المهمة بدلًا منه بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم. وقال فايلر، في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت بيلد، فافر قام بعمل رائع مع دورتموند، لكنه تعرض لانتقادات شديدة، وهذا ما شعرت به.

وعبر المدرب السويسري عن اندهاشه من تصريحات ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، التي أكد خلالها تطور مستوى الفريق تحت قيادة تيريزيتش. وقال: هذا غير واقعي، مندهش من ذلك كلما نظرت إلى نتائج الفريق مع تيريزيتش، أرى هذه التصريحات سخيفة بعض الشيء.