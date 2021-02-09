شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات قتل حكم مباراة ساوثهامبتون والمان يونايتد تثير غضب مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، تعاطفه مع الحكم مايك دين، عقب تلقيه وعائلته تهديدات بالقتل، بعدما اتخذ قرارات مثيرة للجدل بطرد لاعبين في مباراتين.

وتعرض دين للانتقاد عقب طرد يان بدناريك، مدافع ساوثهامبتون خلال خسارة الفريق «9-0» أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الثلاثاء الماضي، وتوماس سوتشيك، لاعب وسط وست هام يونايتد، خلال التعادل السلبي خارج الديار مع فولهام، السبت الماضي.

وتعرض عدد من اللاعبين، بينهم ثنائي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد وأكسل توانزيبي، ولاعب تشيلسي، ريس جيمس، لإساءات عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة.

وقال مورينيو إنه تواصل مع المدافع رايان سيسينيون، المعار لهوفنهايم الألماني، بعد استهدافه من مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي.

وأضاف مورينيو للصحفيين، قبل مواجهة إيفرتون خارج الديار في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي غدا، الأربعاء: «نتحدث مع اللاعبين إذا تصاعد الموقف. آخر مرة تحدثت مع سيسينيون، إنه في ألمانيا، لكنه لاعبنا وشاب يجب حمايته».