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موسيماني يستقر على بدلاء الشحات وكهربا أمام بالميراس

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على الثنائي اللذين من المقرر أن يعوضا غياب حسين الشحات، ومحمود كهربا، عن لقاء بالميراس، المقرر إقامته الخميس المقبل على لقب الميدالية البرونزية.

ويحل والتر بواليا مهاجمًا صريحًا للنادي الأهلي بدلًا من محمود كهربا الذي لعب في مركزه خلال لقاء بايرن ميونيخ، فيما يحل صلاح محسن، في الجانب الأيسر المتقدم، على أن يلعب طاهر محمد طاهر، في مركز حسين الشحات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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