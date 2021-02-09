شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «العندليب» مع عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ستاد عبداللطيف أبورجلية.

وتحدث عبدالحليم على، مع عبدالشافي، ن أهمية دوره داخل الفريق، وأنه دوره ليس فنيًا فقط داخل الملعب، بل أيضا له دور كبير خارج الملعب باعتباره أحد كباتن الفريق.

وأدى عبدالشافي عقب الجلسة تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في لقاء الأهلي في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.