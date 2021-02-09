شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يثير غضب جماهير برشلونة قبل معركة سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش برشلونة حالة من الغضب قبل مواجهة باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب مستقبل القائد ليونيل ميسي. وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مسألة ارتباط ميسي بسان جيرمان كانت منتشرة بالأشهر الأخيرة، ما جعل برشلونة وجماهيره يعربون عن استيائهم من التعليقات المستمرة القادمة من العاصمة الفرنسية حول البرغوث.

وأشار التقرير إلى أنه حدثت إثارة جديدة لبرشلونة قبل أسبوع واحد فقط من مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال، حيث نشرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية غلافًا يحمل صورة ميسي بقميص باريس، ما أضاف المزيد من الوقود إلى النار.