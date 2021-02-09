شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقًا جديدًا في وفاة «مارادونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقًا بحق 3 من مقدمي الرعاية الصحية، بتهمة القتل غير المتعمد لدييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، 2 نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت الصحف المحلية عن مصدر قضائي، الإثنين.

كان ليوبولدو لوكي جراح الاعصاب، وأجوستينا كوزاشوف الطبيبة النفسية، أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد الآن إلى عالم نفس وممرضين (رجل وامرأة)، كانوا برفقة «الفتى الذهبي» قبل رحيله.

وفتح مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو، تحقيقًا في نهاية نوفمبر الماضي، لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا الذي فارق الحياة، متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته، عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيجري، شمال بوينوس أيرس العاصمة.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي للمتوج بكأس العالم 1986.

وبحسب المصدر القضائي، من المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة الجدد أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.