شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرد على رسائل الدعم بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على رسائل الدعم التي تلقاها بعد مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر موسيماني مقطع فيديو، يظهر فيه تغريدات تدعمه عقب مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والوصول لنصف النهائي وملاقاة بايرن ميونيخ الألماني.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «يا له من شرف وخبرة بالمشاركة في كأس العالم للأندية مع فريقي الأهلي، شكرًا لكم على دعمكم من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير بالنسبة لي».