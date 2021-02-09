شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لـ«أبيدجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل السفر يوم الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان من أجل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة مسحة كورونا للاعبي بيراميدز غدًا الأربعاء، والتى سيتحدد بناءً عليها موقف الثنائى أحمد الشناوى حارس المرمى وعمر جابر اللذين أصيبا بالفيروس مؤخرًا ودخلا في العزل المنزلى لحين شفائهما.