شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يرتدي «الأحمر والأبيض» في أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام مسؤولو منتخب مصر الأوليمبي بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يخطرهم فيها باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.

وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، هو الاختيار الأول بالنسبة له في قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الحالي 2021.