شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، جاهزية الثنائي أشرف بن شرقي وعبدالله جمعة، للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة، أمام مولودية الجزائر، في إطار افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في التاسعة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات الأبيض، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري الأبطال الأفريقي.

وعاني أشرف بن شرقي من آلام في الضلوع خلال الأيام الماضية، ما أدى لغيابه عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بمسابقة الدوري والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة، فيما تعرض عبدالله جمعة للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال لقاء الاتحاد.