شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي ينتظم فى تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم عبدالرحمن مجدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بداية من الأسبوع المقبل، عقب تعافيه من الإصابة التي تعافى منها خلال الأيام الماضية.

وكان اللاعب يعاني من بتمزق في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال اللاعب إنه يخضع إلى برنامج تأهيلي، تم وضعه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسني دراجان.

وتابع في تصريح رسمي أن مسابقة الدوري ما زالت طويلة، وتحقيق الانتصار فى مواجهتين متتاليتين سيغير ترتيب الفريق في جدول المسابقة، فقط علينا التركيز ونبذل أقصى ما في وسعنا.

واختتم بأنه تلقى العديد من عروض الاحتراف داخل وخارج مصر، ولكنه أصر على الاستمرار داخل القلعة الصفراء لتحقيق شيء إيجابي يليق بقيمة واسم هذا النادي العريق.