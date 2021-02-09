شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء أتلتيكو وتشيلسي بدوري الأبطال مهدد بالتأجيل لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) مهددة بالنقل لدولة أخرى. وقررت الحكومة الإسبانية مد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين في البلاد وأندورا، بسبب السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في هذه الدول.

وأوضحت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن قرار تمديد حظر الرحلات الجوية والبحرية القادمة من بريطانيا يحدث للمرة الرابعة، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من 16 فبراير الجاري، حتى يوم 2 مارس المقبل.

وفي حالة بريطانيا تحديدا، قررت الحكومة استثناء الرحلات الجوية أو البحرية التي تمر بإسبانيا وعلى متنها مواطنون إسبان أو من جزيرة أندورا، بالإضافة للمقيمين في البلدين.

وقد يؤثر القرار على إقامة مواجهة الأتلتي والفريق اللندني في العاصمة الإسبانية مدريد المزمعة في 23 فبراير الجاري على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، وقد تُنقل لدولة أخرى. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد قرر خلال الأيام الماضية ولأسباب مشابهة نقل 3 مباريات، 2 في «التشامبيونزليج» وأخرى في الدوري الأوروبي.