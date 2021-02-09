شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلى يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق بيرنلى كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ16 بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه فريق بورنموث الذي يلعب بدورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «تيرف مور».

أنهى بورنموث الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدف سجله اللاعب سام سوريدج في الدقيقة 21.

وأضاف جونيور ستانيسلاس ثانى أهداف بورنموث في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.