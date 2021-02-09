التميمي يطلع على برنامج فعاليات مكتب الشباب والرياضة للمنتخب الوطني لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على برنامج مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء لإقامة عدد من الفعاليات الرياضية والسياحية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



واستمع الوكيل التميمي من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري، إلى شرح كافٍ عن البرنامج المعد لتلك الفعاليات الرياضية والسياحية للمنتخب الوطني خلال فترة معسكره بمدينة سيؤن.