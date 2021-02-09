إعتذار من أبو تريكة بعد إستبعاد ثنائي الأهلي من قبل الفيفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدّم نجم الأهلي السابق ​محمد أبو تريكة​ إعتذاره من ثنائي نادي القرن ​حسين الشحات​ و​محمود كهربا​ بعد إستبعادهما من قائمة الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات مونديال الأندية.



وقرر الفيفا استبعاد الشحات وكهربا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث توجها بعد إنتهاء مواجهة بايرن ميونيخ بالدور نصف النهائي نحو المدرجات لمصافحة أبو تريكة علماً أنهما خضعاً للعزل فوراً بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء فحص إضافي عاجل للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

وأوضح أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "انا اسف جداً والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعاً".