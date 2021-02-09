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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعتذار من أبو تريكة بعد إستبعاد ثنائي الأهلي من قبل الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
قدّم نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة إعتذاره من ثنائي نادي القرن حسين الشحات ومحمود كهربا بعد إستبعادهما من قائمة الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات مونديال الأندية.
وقرر الفيفا استبعاد الشحات وكهربا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث توجها بعد إنتهاء مواجهة بايرن ميونيخ بالدور نصف النهائي نحو المدرجات لمصافحة أبو تريكة علماً أنهما خضعاً للعزل فوراً بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء فحص إضافي عاجل للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.
وأوضح أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "انا اسف جداً والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعاً".