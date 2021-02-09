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رومينيغه: صلاح هو ميسي أفريقيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: صلاح هو أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

وصف الرئيس التنفيذي لنادي ​بايرن ميونيخ​ كارل هاينز ​رومينيغه​ مهاجم ​​ المصري محمد صلاح بأنه "ميسي إفريقيا"، وتطرّق إلى موضوع إمكانية قدوم صلاح إلى النادي الألماني.

وقال رومينيغه: "في رأيي، صلاح هو ميسي إفريقيا وبالطبع لديه المهارات اللازمة للعب مع أفضل الفرق في العالم. ما حققه صلاح يمكن مقارنته بما فعله ميسي وكريستيانو رونالدو مع وريال مدريد".

وعن إحتمال ضم صلاح إلى العملاق البافاري أضاف رومينيغه: "في الوقت الحالي لا نخطط للتعاقد مع صلاح، لكن بالتأكيد سيكون شرفًا لنا".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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