رومينيغه: صلاح هو ميسي أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

وصف الرئيس التنفيذي لنادي ​بايرن ميونيخ​ كارل هاينز ​رومينيغه​ مهاجم ​ليفربول​ المصري محمد صلاح بأنه "ميسي إفريقيا"، وتطرّق إلى موضوع إمكانية قدوم صلاح إلى النادي الألماني.



وقال رومينيغه: "في رأيي، صلاح هو ميسي إفريقيا وبالطبع لديه المهارات اللازمة للعب مع أفضل الفرق في العالم. ما حققه صلاح يمكن مقارنته بما فعله ميسي وكريستيانو رونالدو مع برشلونة وريال مدريد".

وعن إحتمال ضم صلاح إلى العملاق البافاري أضاف رومينيغه: "في الوقت الحالي لا نخطط للتعاقد مع صلاح، لكن بالتأكيد سيكون شرفًا لنا".