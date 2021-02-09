إستبعاد ثنائي الأهلي عن مواجهة بالميراس بسبب خرق الإجراءات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

تم إستبعاد ثنائي ​الأهلي​ المصري، ​حسين الشحات​ و​محمود كهربا​ من قائمة نادي القرن لمواجهة ​بالميراس​ البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات مونديال الأندية.



وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن الفيفا قرر استبعاد الشحات وكهربا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت الأهلي في بيان: "تلقت بعثة الأهلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي الخميس، بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

وكان الشحات وكهربا توجها بعد إنتهاء مواجهة بايرن ميونيخ بالدور نصف النهائي نحو المدرجات لمصافحة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة علماً أنهما خضعاً للعزل فوراً بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء فحص إضافي عاجل للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.