- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس الإتحاد الإنجليزي: بورنموث يقصي بيرنلي ويتأهل إلى الدور المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021
تأهل فريق بورنموث إلى الجولة السادسة من بطولة كأس الإتحاد الإنكليزي بعد فوزه على فريق بيرنلي في الجولة الخامسة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب تورف مور.
تمكن بورنموث من الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات بيرنلي، على الرغم من هبوطه إلى البطولة من الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي 2019/2020.
ونجح اللاعب سام سوريدج في خطف الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف زميله جونيور ستانيسلاس الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88.