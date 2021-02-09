كأس الإتحاد الإنجليزي: بورنموث يقصي بيرنلي ويتأهل إلى الدور المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

تأهل فريق ​بورنموث​ إلى الجولة السادسة من بطولة ​كأس الإتحاد الإنكليزي​ بعد فوزه على فريق ​بيرنلي​ في الجولة الخامسة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب تورف مور.



تمكن بورنموث من الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات بيرنلي، على الرغم من هبوطه إلى البطولة من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز في نهاية الموسم الماضي 2019/2020.

ونجح اللاعب سام سوريدج في خطف الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف زميله جونيور ستانيسلاس الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88.