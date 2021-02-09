كأس فرنسا: ستاد ريمس يخرج من الباب الضيق وتأهل لوريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

ودّع ​ستاد ريمس​ منافسات كأس فرنسا بسقوطه أمام ​فالينسيان​ الذي ينشط في الدرجة الثانية 3-4 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ 32.



وإفتتح بابتيست غوليوم التسجيل لفالينسيان في الدقيقة 22 إلا أن كاخ سيرويس أدرك التعادل في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني فرض فالينسيان سطوته على اللقاء ودك شباك الخصم بثلاثية تناوب على تسجيلها بابتيست غوليوم (56) وكيفن كابرال (64) و(81) قبل أن يقلص بولايي ديا الفارق بهدفيه في الدقيقتين 85 و90 لكنها لم تكن كافية لتجنّب فريقه الهزيمة.

​​​​ وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور عينه تغلب ​لوريان​ على ضيفه ​باريس اف سي​ 2-1 ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.