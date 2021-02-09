ميلان يتحرك للتفاوض مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​ميلان​ قرر شراء عقد اللاعب ​ديوغو دالوت​ بشكل نهائي، قبل انتهاء موسمه الأول على سبيل الإعارة.



وإنضم دالوت إلى صفوف الروسونيرو في الصيف الماضي قادماً من ​مانشستر يونايتد​ بعدما خرج من حسابات المدرب أولي غونار سولسكاير.

وأفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، بأن البرتغالي أقنع مدرب ميلان ستيفانو بيولي، وهو ما دفع إدارة النادي اللومباردي للتفاوض مع مانشستر يونايتد لشراء عقده بشكل نهائي.

ويمني دالوت النفس بالبقاء مع ميلان، بعدما خاض 16 مباراة هذا الموسم، وساعد الفريق في الوصول إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي وتصدر الدوري الإيطالي.