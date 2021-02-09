لاجامي: الدوري ما زال في الملعب وطموحنا المنافسة على اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

إعتبر مدافع نادي ​النصر​ ​علي لاجامي​ أن الدوري لا يزال في الملعب مؤكداً أن طموح فريقه المنافسة على اللقب هذا الموسم وذلك بعد التعادل 1-1 مع ​الفتح​.



وصرح علي لاجامي عقب اللقاء: " نقطة أفضل من الخسارة، لكن طموحنا وهدفنا كان الفوز للوصول للمراكز الأولى، ولم يحالفنا الحظ، وأهدرنا فرصا عديدة".

وأضاف: "سوف نغيّر كل شيء بالنصر، وسنعود للانتصارات في الفترة المقبلة، الدوري مازال في الملعب ولا تعرف ما سيحدث في الجولات المقبلة، طموحنا المنافسة على الدوري هذا الموسم، ونعم لدينا النفس الطويل للمنافسة".

وختم لاجامي: "المباراة المقبلة مع الشباب ستكون مهمة وصعبة، نحترمهم، فهو فريق كبير وقوي، لكن سنعمل بجهد لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الثلاث نقاط".