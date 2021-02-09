شاو: لم أفكر بالرحيل عن اليونايتد بالرغم من انتقادات مورينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أشار اللاعب لوك شاو إلى أنه لم يفكر أبدًا في مغادرة ​مانشستر يونايتد​، حتى عندما تعرض لانتقادات علنية من المدير الفني السابق للشياطين الحمر جوزيه ​مورينيو​.



وقال شاو: "لقد كان وقتًا عصيبًا للغاية قبل عامين عندما لم أكن ألعب. كنت دائما أؤمن بنفسي. كانت هناك أوقات ربما أرادوا الناس أن أغادر، لكنني اعتقدت دائمًا أنه في يوم من الأيام سأتمكن من القتال في طريقي للعودة إلى الفريق وأظهر للناس ما هي صفاتي. أشعر أنني بدأت أفعل ذلك الآن ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل. ما زلت صغيرا جدا ولدي الوقت لأتحسن".

وأضاف عن انتقاده من قبل مورينيو: "كان الأمر صعبًا لأنني لم أتمكن من إيصال كلمتي. كان الكثير من الناس يدعمونني، لذلك كنت أعرف أنني أحظى بهذا الدعم، لكنني كنت بحاجة فقط إلى إبقاء رأسي منخفضًا والتزام الصمت".